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Yola çıkmayı düşünen sürücüler dikkat! Kara yollarında son durum: Ankara-İstanbul istikameti belli saatlerde trafiğe kapalı! Hangi yollar kapalı?

Karayolları Genel Müdürlüğü, yapım, bakım ve onarım çalışmaları süren güzergahlarda sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Bu kapsamda, TEM Otoyolu’nun Kandıra-Körfez kavşakları arasındaki 0-11. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara-İstanbul istikameti, her gece 22.00 ile 06.00 saatleri arasında trafiğe kapatılıyor. Sürücüler bu saatlerde Kandıra Kavşağı’ndan D-100 devlet yoluna yönlendiriliyor. Detaylar haberimizde...

Yola çıkmayı düşünen sürücüler dikkat! Kara yollarında son durum: Ankara-İstanbul istikameti belli saatlerde trafiğe kapalı! Hangi yollar kapalı?

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Yola çıkmayı düşünen sürücüler dikkat! Kara yollarında son durum: Ankara-İstanbul istikameti belli saatlerde trafiğe kapalı! Hangi yollar kapalı? 1

22.00-06.00 SAATLERİNDE ANKARA-İSTANBUL İSTİKAMETİ ULAŞIMA KAPATILIYOR

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kandıra-Körfez kavşakları 0-11. kilometrelerindeki üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde Ankara-İstanbul istikameti ulaşıma kapatılıyor, sürücüler Kandıra Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna yönlendiriliyor.

BİNGÖL-SOLHAN YOLU SON DURUM

TAG Otoyolu'nun Nurdağı-Narlı kavşakları 0-2. kilometrelerindeki yapım ve Bingöl-Solhan yolunun 27-29. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Yola çıkmayı düşünen sürücüler dikkat! Kara yollarında son durum: Ankara-İstanbul istikameti belli saatlerde trafiğe kapalı! Hangi yollar kapalı? 2

SUSURLUK-BALIKESİR YOLU SON DURUM

Susurluk-Balıkesir yolunun 29-32. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla Balıkesir-Susurluk istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

POLATLI-ANKARA YOLU SON DURUM

Polatlı-Ankara yolunun 44-45. kilometrelerindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

MUĞLA-DENİZLİ YOLU SON DURUM

Muğla-Denizli yolunun 30-35 ve Yozgat-Alaca yolunun 0-5. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Yola çıkmayı düşünen sürücüler dikkat! Kara yollarında son durum: Ankara-İstanbul istikameti belli saatlerde trafiğe kapalı! Hangi yollar kapalı? 3

KORKUTELİ-ELMALI YOLU SON DURUM

Korkuteli-Elmalı yolunun 0-26. kilometrelerinde üstyapı yenileme ve Taşköprü-Hanönü-Boyabat yolunun 27-39. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları yapılıyor.

AĞRI-DOĞUBAYAZIT YOLU SON DURUM

Ağrı-Doğubayazıt yolunun 28-31. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer şeritten iki yönlü izin veriliyor.

(AA)

Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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karayolları karayolları genel müdürlüğü Trafiğe kapalı yollar
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