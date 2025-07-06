Yola çıkmayı düşünen sürücüler dikkat! Kara yollarında son durum: Ankara-İstanbul istikameti belli saatlerde trafiğe kapalı! Hangi yollar kapalı?

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

22.00-06.00 SAATLERİNDE ANKARA-İSTANBUL İSTİKAMETİ ULAŞIMA KAPATILIYOR

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kandıra-Körfez kavşakları 0-11. kilometrelerindeki üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde Ankara-İstanbul istikameti ulaşıma kapatılıyor, sürücüler Kandıra Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna yönlendiriliyor.

BİNGÖL-SOLHAN YOLU SON DURUM

TAG Otoyolu'nun Nurdağı-Narlı kavşakları 0-2. kilometrelerindeki yapım ve Bingöl-Solhan yolunun 27-29. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

SUSURLUK-BALIKESİR YOLU SON DURUM

Susurluk-Balıkesir yolunun 29-32. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla Balıkesir-Susurluk istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

POLATLI-ANKARA YOLU SON DURUM

Polatlı-Ankara yolunun 44-45. kilometrelerindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

MUĞLA-DENİZLİ YOLU SON DURUM

Muğla-Denizli yolunun 30-35 ve Yozgat-Alaca yolunun 0-5. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

KORKUTELİ-ELMALI YOLU SON DURUM

Korkuteli-Elmalı yolunun 0-26. kilometrelerinde üstyapı yenileme ve Taşköprü-Hanönü-Boyabat yolunun 27-39. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları yapılıyor.

AĞRI-DOĞUBAYAZIT YOLU SON DURUM

Ağrı-Doğubayazıt yolunun 28-31. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer şeritten iki yönlü izin veriliyor.

(AA)

Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır