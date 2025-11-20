Yola dökülen yağ zincirleme kazaya sebep oldu: 4 yaralı

Kaza, Kırıkkale-Kırşehir D765 karayolu Şehit Şükrü Ceylan Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir araçtan dökülen yağ sebebiyle T.K. yönetimindeki otomobil, H.C. idaresindeki araç, F.T. yönetimindeki otomobil ve M.D. idaresindeki araç çarpıştı. 4 aracın karıştığı zincirleme kazada sürücü T.K. ile H.S., C.C. ve H.C.C. isimli yolcular yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazanın ardından yol temizlenerek kontrollü şekilde trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır