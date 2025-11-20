HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Yola dökülen yağ zincirleme kazaya sebep oldu: 4 yaralı

Kırıkkale'de bir araçtan dökülen yağ sebebiyle kayganlaşan yolda meydana gelen zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.

Yola dökülen yağ zincirleme kazaya sebep oldu: 4 yaralı

Kaza, Kırıkkale-Kırşehir D765 karayolu Şehit Şükrü Ceylan Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir araçtan dökülen yağ sebebiyle T.K. yönetimindeki otomobil, H.C. idaresindeki araç, F.T. yönetimindeki otomobil ve M.D. idaresindeki araç çarpıştı. 4 aracın karıştığı zincirleme kazada sürücü T.K. ile H.S., C.C. ve H.C.C. isimli yolcular yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazanın ardından yol temizlenerek kontrollü şekilde trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Adana'da komşular arasında bıçaklı kavga: Baba öldü, 2 oğlu yaralandıAdana'da komşular arasında bıçaklı kavga: Baba öldü, 2 oğlu yaralandı
Atatürk'ün talimatıyla planlanan ilçe! Sis altında böyle görüntülendiAtatürk'ün talimatıyla planlanan ilçe! Sis altında böyle görüntülendi

Anahtar Kelimeler:
Kırıkkale
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Savcılık yazısında ortaya çıktı: Otelde kilitli kalmışlar

Savcılık yazısında ortaya çıktı: Otelde kilitli kalmışlar

4 kişi daha tutuklandı! Böcek ailesi soruşturmasında kan donduran itiraf

4 kişi daha tutuklandı! Böcek ailesi soruşturmasında kan donduran itiraf

Sevilla'da Türkiye'ye büyük şok! Soyunma odasında hırsızlık iddiası...

Sevilla'da Türkiye'ye büyük şok! Soyunma odasında hırsızlık iddiası...

Maneviyata yönelmişti! Fenomen diziye girdi! Sosyal medyada yorum yağdı

Maneviyata yönelmişti! Fenomen diziye girdi! Sosyal medyada yorum yağdı

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

400 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka faiz oranları...

400 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka faiz oranları...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.