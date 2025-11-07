Yolcu midibüsündeki yangını muhtar ve vatandaşlar önledi

Edinilen bilgiye göre, Amasya il merkezinden Ezinepazar köyüne doğru seyir halinde olan Remzi Tosun yönetimindeki Ezinepazar Muhtarlığına ait 05 AAZ 329 plakalı midibüsten Keşlik köyü civarında bir anda dumanlar yükseldi. İçinde 4 kişinin bulunduğu midibüsten hızla inen Ezinepazar köyü muhtarı Mehmet İnan aküyü söktü.

YANGINLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Çevreden yetişenlerin de desteğiyle yangın tüpleriyle yapılan müdahale sonrası motor kısmındaki alevlerin büyümesi önlendi. İhbar üzerine olay yerine il merkezinden itfaiye ekipleri de sevk edildi. Midibüs güvenli bir yere çekilirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

