HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Yolcu midibüsündeki yangını muhtar ve vatandaşlar önledi

Amasya'da seyir halindeyken dumanların yükseldiği yolcu midibüsündeki yangını köy muhtarı ve vatandaşlar önledi. Midibüs güvenli bir yere çekilirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Yolcu midibüsündeki yangını muhtar ve vatandaşlar önledi

Edinilen bilgiye göre, Amasya il merkezinden Ezinepazar köyüne doğru seyir halinde olan Remzi Tosun yönetimindeki Ezinepazar Muhtarlığına ait 05 AAZ 329 plakalı midibüsten Keşlik köyü civarında bir anda dumanlar yükseldi. İçinde 4 kişinin bulunduğu midibüsten hızla inen Ezinepazar köyü muhtarı Mehmet İnan aküyü söktü.

Yolcu midibüsündeki yangını muhtar ve vatandaşlar önledi 1

YANGINLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Çevreden yetişenlerin de desteğiyle yangın tüpleriyle yapılan müdahale sonrası motor kısmındaki alevlerin büyümesi önlendi. İhbar üzerine olay yerine il merkezinden itfaiye ekipleri de sevk edildi. Midibüs güvenli bir yere çekilirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

07 Kasım 2025
07 Kasım 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABD, Şara'yı 'küresel terör listesi'nden çıkardıABD, Şara'yı 'küresel terör listesi'nden çıkardı
Dini istismarla dolandırıcılığa 42 tutuklamaDini istismarla dolandırıcılığa 42 tutuklama
Anahtar Kelimeler:
yangın Amasya otobüs
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gürlek ve eşinin fotoğrafını paylaşan kişi gözaltına alındı

Gürlek ve eşinin fotoğrafını paylaşan kişi gözaltına alındı

'Pastırma sıcakları' yerini kara kışa bırakıyor!

'Pastırma sıcakları' yerini kara kışa bırakıyor!

Fenerbahçe Jhon Duran'ın penaltı pozisyonuna isyan ediyor!

Fenerbahçe Jhon Duran'ın penaltı pozisyonuna isyan ediyor!

Oğlu Mavi Rüzgar ile gündemde! Herkes aynı yorumu yaptı! 'Tıpkı babası'

Oğlu Mavi Rüzgar ile gündemde! Herkes aynı yorumu yaptı! 'Tıpkı babası'

Başkan Karahan açıkladı: 2025 yıl sonu enflasyon tahmini değişti!

Başkan Karahan açıkladı: 2025 yıl sonu enflasyon tahmini değişti!

Akaryakıta zam geldi! Tabelada 60 TL göründü

Akaryakıta zam geldi! Tabelada 60 TL göründü

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.