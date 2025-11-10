HABER

Yolcu minibüsü tır dorsesine çarptı

Karabük’te yolcu dolu minibüsün tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında hafif yaralanan yolcuların tedavisi ambulansta yapıldı.

Kaza, Karabük-Eskipazar karayolu Asit Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cumayanı-Karabük hattında yolcu taşımacılığı yapan M.Y. idaresindeki 78 M 0163 plakalı minibüs, aynı istikamette seyir halinde olan H.D. yönetimindeki 78 BM 335 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan yolcuların tedavileri olay yerinde ambulansta tamamlanırken, araçlarda maddi hasar oluştu.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Kaynak: İHA

Anahtar Kelimeler:
Karabük
