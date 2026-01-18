Gelincik Dağı turizme kazandırılmayı bekliyor

Doğal bir kaya yapısından oluşan dağ, doğaseverler tarafından sık sık ziyaret ediliyor. Uzaktan bakıldığında, insan dizisi şeklinde taş yığınlarının bulunduğu dağ, görenleri kendisine hayran bırakıyor.



Bin 500 rakımda bulunan dağ, birçok yaban hayvanının yaşam alanı haline gelmiş durumda. İlçede vatandaşlar, Çermik Gelincik Dağı’nın, görsel olarak Kapadokya’dan farksız olmasına rağmen, turizm alanında hak ettiği değeri almadığını söyledi. Her yıl binlerce insanın bu eşsiz doğal güzelliği görmek için ilçeye geldiğini belirten vatandaşlar, Gelincik Dağı’nın yeterli tanıtım yapılması, sosyal tesislerle Kapadokya ile yarışabilecek bir seviyeye gelebileceğini söyledi.

Paleolitik döneme ait, kaya üzerine kabartma resimlerin de yer aldığı dağ, doğaseverlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor.