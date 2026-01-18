HABER

Sinop’ta kar esareti: Köylerin yarısı ulaşıma kapalı, 87 köyde elektrik yok

Sinop’ta etkili olan yoğun kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. İl genelinde 465 köy yolundan 223’ü ulaşıma kapanırken, 87 köyde elektrik kesintisi yaşanıyor. Bu durum, köy yollarının yaklaşık yüzde 48’inin kar nedeniyle kullanılamaz olduğunu ortaya koydu.

Sinop genelinde günlerdir etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, hayatı felç etti. 18 Ocak saat 10.00 itibarıyla il genelindeki 465 köy yolundan 223’ü ulaşıma kapandı. İlçelere göre dağılıma bakıldığında, en fazla yol kapanmasının Ayancık’ta yaşandığı görüldü. Ayancık’ta 71 köy yolu ulaşıma kapanırken, bu sayı toplam kapalı yolların yaklaşık yüzde 32’sine karşılık geliyor. Erfelek’te 46 köy yolu kapalı bulunurken bu oran yüzde 21, Merkez ilçede kapanan 39 köy yolu ise toplamın yaklaşık yüzde 18’i olarak kayıtlara geçti. Türkeli’nde 32 köy yolu kapalı olup bu ilçenin payı yüzde 14, Boyabat’ta kapanan 19 yol yüzde 9, Gerze’de 10 yol yüzde 5 ve Durağan’da kapanan 6 yol ise yaklaşık yüzde 3 seviyesinde gerçekleşti. Dikmen ve Saraydüzü ilçelerinde kapalı köy yolu bulunmadığı bildirildi.

87 KÖYDE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Enerji kesintileri de kar yağışıyla birlikte etkisini gösterdi. İl genelinde 87 köyde elektrik kesintisi yaşanırken, kesintilerin yüzde 55’i Ayancık’ta yoğunlaştı. Ayancık’ta 48 köyde enerji verilemezken, Türkeli’nde 23 köy ile kesintilerin yaklaşık yüzde 26’sı, Erfelek’te 12 köy ile yüzde 14’ü ve Merkez ilçede 4 köy ile yüzde 5’i elektrikten etkilendi.

Sinop Valiliği koordinesinde İl Özel İdaresi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, kapanan köy yollarını açmak için 7 gün 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürürken, enerji kesintilerinin giderilmesi amacıyla YEDAŞ ekiplerinin arıza tespit ve onarım faaliyetlerine aralıksız devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA

