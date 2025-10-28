HABER

Yolcu otobüsü alev aldı

Konya’nın Seydişehir ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı. Alev topuna dönen otobüsteki yangını itfaiye ekipleri kontrol altına alarak söndürdü.

Yolcu otobüsü alev aldı

Olay, öğle saatlerinde Seydişehir Antalya kara yolunda ilçe merkezine 7. kilometre kala kaçış rampası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya’nın Alanya ilçesinden Seydişehir ilçesi istikametine seyir halinde olan plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen Metro Turizm otobüsünün motor kısmında yangın çıktı. Yangının fark edilmesi üzerine araç kontrollü olarak durdurularak yolcular tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Otobüste büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, yangın nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan kara yolunda trafik, polis ekiplerince kontrollü olarak sağlandı. Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

Yolcu otobüsü alev aldı 1

Yolcu otobüsü alev aldı 2

Kaynak: İHA

Sinop’ta uyuşturucu operasyonu: 3 tutukluSinop’ta uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklu
Pakistan’da görülen "ateş gökkuşağı" görsel şölen sunduPakistan’da görülen "ateş gökkuşağı" görsel şölen sundu

Konya
