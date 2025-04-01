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  4. Yolcu otomobilin tavanında içki içti, sürücü de alkollü çıktı

Yolcu otomobilin tavanında içki içti, sürücü de alkollü çıktı

01.04.2025 11:59
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Hatay'ın Belen ilçesinde trafikte seyreden aracın tavanında içki içen yolcu görüntülenirken, durdurulan otomobildeki alkollü sürücüye ceza kesildi. Sürücünün ehliyetine el konulurken, yolcu hakkında adli işlem başlatıldı.

Yolcu otomobilin tavanında içki içti, sürücü de alkollü çıktı

Hatay-İskenderun kara yolunda bir kişinin, otomobilin açılır camından çıkıp tavanında içki içerek yolculuk yaptığını görenler, durumu cep telefonuyla görüntüledi.

PARA CEZASI KESİLİP EHLİYETİNE EL KONDU

İhbar sonrası harekete geçen ekipler, uygulama noktasında araca 'dur' ihtarında bulundu. Sürücünün ihtara uymayıp kaçmasıyla takip başlatan polis, Sarımazı Mahallesi Şehit Mahmut Açıl Caddesi'nde aracı durdurdu. Otomobil sürücüsü Ç.Ç.'nin 1.00 promil alkollü olduğu belirlendi. Ç.Ç.'ye 21 bin 694 TL para cezası uygulanırken, ehliyetine 6 ay el konuldu. Tavanda içki içerek yolculuk yapan şüpheli hakkında da işlem başlatıldı. (DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Ceza Hatay
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