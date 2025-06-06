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Yolcunun kurban kesmesi farz mı? Diyanet'e göre yolcunun kurban kesmesi gerekir mi?

Her sene olduğu gibi Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla beraber kurban kesme ibadetiyle ilgili detaylar merak edilmektedir. İslam dininde yerine getirilmesi gereken ibadetlerin usulleri bulunur. Bununla beraber kişilerin de belirli şartları sağlaması gerekir. Kurban kesme ibadetini yerine getirmek isteyen Müslümanlar tarafından kurban kesme ile ilgili bilgiler araştırılmaktadır. Peki, yolcunun kurban kesmesi farz mı? Diyanet'e göre yolcunun kurban kesmesi gerekir mi?

Yolcunun kurban kesmesi farz mı? Diyanet'e göre yolcunun kurban kesmesi gerekir mi?
Defne Vera Şahin

Kurban, İslam inancına göre gerekli maddi imkanlara sahip olan kişiler için vacip olarak kabul edilen ibadetler arasında yer alır. Vatandaşlar kimlerin hangi imkanlar dahilinde kurban ibadetini yerine getirmesi gerektiğini sorgulamaktadır. Kurban Bayramı tatili esnasında birçok kişi memleketine gitmek vb. amaçlar ile yolculuk yapar. Bu nedenle seferi olan kişilerin kurban kesmesi gerekir mi gibi birtakım sorulara yanıt aranır.

Diyanet'e göre yolcunun kurban kesmesi gerekir mi?

İslam dinine göre seferilik kavramı yolculuk yapan Müslüman kişilerin bazı kolaylıklara sahip olma durumunu ifade etmektedir. Buna göre yolculuk esnasında namaz kılma, oruç tutma ve diğer ibadetlerde ilgili bazı durumlar farklılık gösterebilir. Örneğin, seferi durumunda olan kişiler farz olarak kabul edilen 4 rekat namazları 2 rekat olarak kılabilirler. Bununla beraber seferilik durumu yolculuk süresi ve mesafesine bağlı olarak belirli kurallara tabidir.

Yolcu yani seferi kişi kurban kesmekle mükellef değildir. (el-Fetâva’l-Hindiyye, V, 576). Fakat yine de kurban kesmesi durumunda sevabını kazanır. Kişiler, kurbanını bulundukları yerde kesebileceği gibi, bayramdan dolayı veya başka bir nedenle yolculuk yapmış oldukları yerde de kesebilir. Seferî olması, kurban kesmesine ve kestiği kurbanın makbul olmasına engel değildir.

Seferî iken kurban kesenler; bayram günleri içinde memleketlerine dönerlerse, yeniden kurban kesmeleri gerekmez. Kurban bayramının başında mukim iken kurban kesmeden bayram günlerinde sefere çıkana da vacip olmaz. Sefer hâlinde iken kurban kesmeyip de bayram günlerinde memleketlerine dönenlerin kurban kesmeleri gerekir (Kâsânî, Bedâi‘, V, 63).

Başta Şâfiî mezhebi olmak üzere kurbanın sünnet olduğu görüşünde olanlara göre, seferîlik durumunda da aynı hüküm geçerlidir (Nevevî, el-Mecmû‘, VIII, 383).

İslam dininde seferi olarak kabul edilen kişiler, belirli bir mesafe uzaklığı gitmek amacıyla yola çıkanlardır. Seferi olmanın iki temel yaklaşımı bulunur:

  • Mesafeyi esas alanlara göre 90 kilometre uzaklığa kadar bir yolculuğa çıkıldığında seferi sayılır ve namazlar kısaltılabilir.
  • Zamanı esas alanlara göre ise 3 gün yolculuk yapmak kişiyi seferi durumunda kılar. Bu durumda namazlar da kısaltılır.
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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı diyanet kurban
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