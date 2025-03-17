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  4. Yolda görüp dayanamayıp yardım ettiler! Doğaseverler susuz kalmış kaplumbağaya su içirdi

Yolda görüp dayanamayıp yardım ettiler! Doğaseverler susuz kalmış kaplumbağaya su içirdi

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
17.03.2025 13:02
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Karabük’te doğa yürüyüşüne çıkan bir grup, susuzluktan bitkin düşen bir kaplumbağaya yardım etti. Ormanda yol kenarında hareketsiz halde bulunan kaplumbağaya su içiren doğaseverler, hayvanın kendine gelmesini sağladı. Bölgedeki kuraklığa dikkat çeken doğaseverlerden biri, "Belki de buraya gönderildik" diyerek yaşanan anları paylaştı.

Yolda görüp dayanamayıp yardım ettiler! Doğaseverler susuz kalmış kaplumbağaya su içirdi

Karabük merkeze bağlı Yukarı Kızılcaören köyü ile Karabük Üniversitesi arasında bulunan ormanda yürüyüş yapan bir grup doğasever, yol kenarında bitkin düşen bir kaplumbağaya rastladı.

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Doğaseverler, pet şişe kapağına koydukları suyu kaplumbağaya içirip kendine gelmesini sağladı. Gruptan Gazanfer Erbay, “Bunun su kaynağı bulması bayağı zor. Buralar da bayağı bir kurak, etrafta su da yok. Hayvancığız uzun süredir su içmemiştir. Biz de bu rotayı yaparken belki rabbim bizi buraya gönderdi” dedi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Karabük Kaplumbağa su
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