Yolda görüp dayanamayıp yardım ettiler! Doğaseverler susuz kalmış kaplumbağaya su içirdi

Karabük merkeze bağlı Yukarı Kızılcaören köyü ile Karabük Üniversitesi arasında bulunan ormanda yürüyüş yapan bir grup doğasever, yol kenarında bitkin düşen bir kaplumbağaya rastladı.

Doğaseverler, pet şişe kapağına koydukları suyu kaplumbağaya içirip kendine gelmesini sağladı. Gruptan Gazanfer Erbay, “Bunun su kaynağı bulması bayağı zor. Buralar da bayağı bir kurak, etrafta su da yok. Hayvancığız uzun süredir su içmemiştir. Biz de bu rotayı yaparken belki rabbim bizi buraya gönderdi” dedi.

(İHA)