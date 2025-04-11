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Yolda yürürken fenalaştı, yardım için kıraathaneye girdi! Kahreden haber geldi

Edirne'de bir kişi yolda yürürken kalp krizi geçirdi. Cadde üzerindeki kıraathaneye giren Ciyerci, mekanda bulunanlara kalp rahatsızlığının olduğunu ve fenalaştığını söyleyerek, ambulans çağırmalarını istedi. Hastaneye kaldırılan Ciyerci hayatını kaybetti.

Yolda yürürken fenalaştı, yardım için kıraathaneye girdi! Kahreden haber geldi

Edirne'de yaşayan Ulaş Ciyerci, Sabuni Mahallesi Çilingirler Caddesi üzerinde yürürken birden fenalaştı. Cadde üzerindeki kıraathaneye giren Ciyerci, mekanda bulunanlara kalp rahatsızlığının olduğunu ve fenalaştığını söyleyerek, ambulans çağırmalarını istedi. Kıraathanedekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirip, Ciyerci'yi sandalyeye oturttu.

HAYATINI KAYBETTİ

Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı Ciyerci, ambulansa alınarak kalp masajı yapıldı. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Ciyerci, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan Ciyerci'nin yardım istemek için girdiği kıraathanedeki son anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kalp krizi Edirne
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