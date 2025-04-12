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Yolda yürürken kalp krizi geçirmişti... O anlar ortaya çıktı: Acıdan yerinde duramamış

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Çiğdem Sevinç

Edirne'de, yolda yürürken kalp krizi geçirip yardım istemek için kıraathane giren 54 yaşındaki Ulaş Ciyerci, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Ciyerci'nin kıraathanedeki son anları ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Edirne'de yaşayan Ulaş Ciyerci, Sabuni Mahallesi Çilingirler Caddesi üzerinde yürürken birden fenalaştı. Cadde üzerindeki kıraathaneye giren Ciyerci, mekanda bulunanlara kalp rahatsızlığının olduğunu ve fenalaştığını söyleyerek, ambulans çağırmalarını istedi. Kıraathanedekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirip, Ciyerci'yi sandalyeye oturttu.

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KAMERALARA YANSIDI

Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı Ciyerci, ambulansa alınarak kalp masajı yapıldı. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Ciyerci, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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Öte yandan Ciyerci'nin yardım istemek için girdiği kıraathanedeki son anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
kalp krizi Edirne Kıraathane
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