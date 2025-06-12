Yolda yürüyen adamı vahşice katletmişti! İfadesi kan dondurdu: "İçimde birini öldürme isteği varı"

Olay, 24 Mayıs 2024 tarihinde Ulus’taki Birinci Meclis önünde meydana geldi. Cezaevinden tahliye olduktan sonra Ulus'taki bir otelde yaşamaya başlayan İsmail Tek, sabah saatlerinde yolda yürüyen Yetkin Güner’e hiçbir neden olmadan saldırarak bıçakladı. Güner, vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı 7 bıçak darbesiyle olay yerinde hayatını kaybetti.

"İÇİMDE BİRİNİ ÖLDÜRME İSTEĞİ VARDI"

Kaçmaya çalışan Tek, çevredeki polisler tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde, 'İçimde birini öldürme isteği vardı' diyen Tek, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

MÜEBBET HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İsmail Tek hakkında, 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açtı.

Ankara 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık İsmail Tek ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, dosyaya gelen adli rapora göre sanığın cezai sorumluluğunun tam olduğunun anlaşıldığını söyledi. Savcı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan cezalandırılmasını talep etti. Müşteki avukatı da mütalaaya katıldıklarını belirterek, "Dosya kapsamında dinlenen tanık beyanlarıyla suç sabittir. Canavarca hisle işlendiği gibi tasarlayarak işlendiği de kanıtlanmıştır. Sanığın haksız tahrik hükümlerinden yararlandırılmamasını istiyoruz. Türk yargısına güveniyoruz” dedi.

"BENİM ÜZERİME OYUN OYNANIYOR"

Son sözü sorulan sanık İsmail Tek, "Ölen kişiyi tanımıyorum. Hasmım olsa planlayarak yapardım. Benim üzerime oyun oynanıyor. Ölen kişi tanıdığım biri olsaydı, tasarlayarak yapardım. Saygısızlık ettiysem sizden özür dilerim" dedi.

Sanık ve avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, İsmail Tek’i 'Canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığın sabıkalı geçmişi dikkate alınarak cezasında takdir indirimi uygulanmadı. (DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır