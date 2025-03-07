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  4. Yolda yürüyen kadını taciz edip, elmacık kemiğini kırdı!

Yolda yürüyen kadını taciz edip, elmacık kemiğini kırdı!

07.03.2025 14:32
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Samsun'da, 30 yaşındaki D.K. isimli kadın, kulağında kulaklıkla yolda yürürken, 33 yaşındaki S.A.'nın önce sözlü tacizine uğradı. Ardından darp edilen kadının elmacık kemiği kırıldı. 3'ü cinsel saldırı olmak üzere 12 suç kaydı bulunan ve denetimli serbestlikten faydalandığı belirlenen, S.A. yeniden tutuklandı.

Yolda yürüyen kadını taciz edip, elmacık kemiğini kırdı!

Samsun'daki korkunç olay, 5 Mart'ta Atakum ilçesi, Atakent Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, kulağında kulaklıkla D.K. (30) isimli kadın yolda yürüdüğü sırada S.A.'nın (33) sözlü tacizine uğradı.

KADIN CEVAP VERMEDİ DARP ETTİ

DHA ve İHA'daki habere göre S.A., kendisine cevap vermeyen D.K.'yi darp etti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şüpheli S.A. ise olay yerinden kaçtı.

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KADININ ELMACIK KEMİĞİ KIRILDI

Elmacık kemiği kırılan D.K., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye götürülüp, tedaviye alındı.

POLİS, SALDIRGANI YAKALADI

Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri yaptıkları takip ve çalışma sonucu S.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı.

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12 SUÇ KAYDI VE DENETİMLİ SERBESTLİKLE ÇIKMIŞ

S.A.'nın 3'ü cinsel saldırı olmak üzere hırsızlık ve kasten yaralamadan toplam 12 suç kaydının bulunduğu, geceleyin su saati hırsızlığı suçundan 1 yıl önce denetimli serbestlik kapsamında ayağına elektronik kelepçe takılarak cezaevinden tahliye olduğu ve gece 22.00-08.00 saatleri arasında ev hapsinin uygulandığı ortaya çıktı.

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CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Polisteki sorgusu tamamlanan S.A., "cinsel saldırı ve kasten yaralama" suçlarından bugün nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine ifade veren S.A., "cinsel saldırı" suçundan yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakılırken, "kasten yaralama" suçundan ise tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
Samsun cinsel taciz
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