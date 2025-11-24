HABER

Yoldan çıkan otomobil tarlaya uçtu; 2 yaralı

Denizli'de seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya uçtu.

Denizli’de seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Kaza sonucunda araçta sıkışan 2 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, Tavas ilçesi Medet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Tavas-Muğla karayolunda seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yolun yanındaki tarlaya uçtu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan 2 vatandaşı sıkıştıkları yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin olay yerine müdahalelerin ardından ambulans ile en yakın hastaneye sevk etti.

Kaza sonucunda hastaneye kaldırılan 2 şahısın hayati tehlikesi bulunmazken araçta maddi hasar meydana geldi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

