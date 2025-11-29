HABER

Yoldan çıkan otomobil taşlık alanda asılı kaldı: 3 kişi yara almadan kurtuldu

Çorum’da kontrolden çıkan otomobil köprüden düşerek taşlık alanda asılı kaldı. Sürücü ve 2 çocuk kazayı yara almadan atlattı. Devrilme tehlikesi bulunan otomobil, iple demir levhaya bağlanarak sabitlendi.

Kaza, Slimkent Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, I.Ç. idaresindeki 06 EAS 90 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıktı. Savrulan araç, köprü kenarındaki taşlık alana düşerek durabildi.

SÜRÜCÜ İLE ARAÇTAKİ 2 ÇOCUK KAZAYI YARA ALMADAN ATLATTI

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü ile araçtaki 2 çocuk kazayı yara almadan atlattı.

Taşlık alanda askılı kalan otomobil, devrilmemesi için ip yardımıyla yol kenarında bulunan demir levhaya bağlanarak sabitlendi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

29 Kasım 2025
Kaynak: İHA
