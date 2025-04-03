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  4. Yoldan çıkıp yuvarlandı! Giresun'da kaza: 1ölü 1 yaralı

Yoldan çıkıp yuvarlandı! Giresun'da kaza: 1ölü 1 yaralı

03.04.2025 13:48
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Giresun'da yoldan çıkan kamyonetin 150 metre yuvarlanıp alt yola düştüğü kazada 1 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı.

Yoldan çıkıp yuvarlandı! Giresun'da kaza: 1ölü 1 yaralı

Kaza, saat 01.00 sıralarında, Duroğlu beldesi Konacık Mahallesi'nde meydana geldi. K.T.'nin direksiyon kontrolünü kaybettiği kamyonet, yol kenarındaki şarampole yuvarlandı. Yaklaşık 150 metre yükseklikten bir alt yola düşen aracın sürücüsü ile yanındaki M.Ş. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin araçtan çıkardığı yaralılardan M.T.'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, M.Ş. ise ambulansla Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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kaza
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