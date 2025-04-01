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Yollarda bayram dönüşü hareketliliği: Polisler tek tek denetledi!

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
01.04.2025 15:56
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Ramazan Bayramı'nın son gününde tatilcilerin İstanbul'a geri dönüş yolculuğu başladı. Bolu geçişinde polis ekipleri sürücüleri tek tek denetliyor.

Yollarda bayram dönüşü hareketliliği: Polisler tek tek denetledi!

9 günlük Ramazan Bayramı tatili nedeniyle memleketlerine ve tatil beldelerine giden vatandaşlar İstanbul'a dönüş yolculuğuna başladı. Ramazan Bayramı'nın son gününde erkenden yola çıkmaya başlayan sürücüler, yollarda yoğunluk oluşturdu.

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TEK TEK DENETLENDİLER

Bolu geçişinde Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şehrin farklı noktalarında denetimlerini sürdürüyor. Ekipler tarafından tek tek denetlenen sürücüler, yolda giderken uykusuzluk ve telefonla oynamamaları konularında uyarıldı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bolu trafik
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