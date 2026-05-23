Yollarda bayram trafiği! İstanbul'da göç başladı, bazı noktalar kilitlendi

Ülke genelinde 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin resmi olarak başlamasıyla birlikte tatilciler yollara akın etti.

İstanbul-Tekirdağ kara yolunda araç yoğunluğu oluştu. İstanbul'dan yola çıkan ve Trakya, Saros Körfezi ile Çanakkale yönüne giden tatilciler, İstanbul'a sınır Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi ve il merkezindeki kavşaklarda zaman zaman araç kuyruklarına neden oldu.

Polis ekipleri, Kurban Bayramı'nda araç yoğunluğunun beklendiği 7 kavşakta, 30 ekip, 82 personel ile önlem aldı. Trafik akışını sağlayan ekipler, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

ÇANKIRI KESİMİNDE TRAFİK YOĞUNLUĞU

D-100 kara yolunun Çankırı kesiminde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Bayram için memleketlerine gitmek isteyenler, İstanbul-Samsun kara yolunun Ilgaz, Kurşunlu ve Çerkeş mevkilerinde yoğunluk oluşturdu.

Yetkililer, trafik yoğunluğunun ilerleyen saatlerde daha da artmasının beklendiğini belirtti.

DRON İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Anadolu'nun çeşitli illerine gitmek isteyen sürücülerin oluşturduğu trafik de, tatilin ilk gününde Bolu sınırları içerisinde etkisini artırdı. TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde araç yoğunluğu yaşanıyor.

Otoyolda ve D-100 kara yolunda araç sayısındaki ciddi artışa rağmen, trafiğin durma noktasına gelmediği ve yoğun ancak akıcı bir şekilde ilerlediği görüldü. Tatilin ilk gününde oluşan yoğun ve akıcı trafik ise dronla havadan görüntülendi.

SAKARYA GEÇİŞİNDE TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Anadolu ve Kuzey Marmara otoyollarının Sakarya geçişi Ankara istikametinde yoğunluk oluştu. Özellikle Kuzey Marmara Otoyolu'nun sona erdiği ve Anadolu Otoyolu'na bağlantı sağlandığı Akyazı bölgesinde trafik durma noktasına geldi.

İki otoyolun kesişim noktasında yaşanan kilitlenme sebebiyle Kuzey Marmara Otoyolu'nun çıkışında kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

YORULAN VATANDAŞLAR EMNİYET ŞERİDİNE ARAÇLARINI PARK EDİP DİNLENDİ

Yoğunluğun Hendek-Akyazı bölgesinden başlayarak Akyazı kesimine kadar uzandığı görüldü. Trafikte ilerlemekte güçlük çeken sürücüler adım adım ilerleyebilirken, bölgede oluşan araç yoğunluğu dron ile havadan da görüntülendi.

Öte yandan, trafikten yorulan vatandaşlar emniyet şeridine ve park alanlarına araçlarını park ederek dinlenmeyi tercih etti.

Güzergah üzerinde görev yapan trafik polisleri, ulaşımın aksamaması ve meydana gelebilecek kazaların önüne geçilebilmesi için denetimlerini artırırken, sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve hız kurallarına uymaları konusunda uyardı.

(İHA-DHA-AA)

