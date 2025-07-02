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Yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınmıştı! Tunç Soyer'in görüntüleri paylaşıldı... "Sizlerin başını öne eğdirecek hiçbir şey yapmadık"

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Melih Kadir Yılmaz

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in gözaltına alındığı sıradaki görüntüsü paylaşıldı. Avukat kızı aracılığıyla gözaltı sürecine yönelik açıklama yapan Soyer, "Şundan emin olun ki; alnım ak, başım dik ve emin olun ki sizlerin de başını öne eğdirecek hiçbir şey yapmadık" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasında gözaltına alınanların sayısı 130'a yükseldi.

Yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınmıştı! Tunç Soyer in görüntüleri paylaşıldı... "Sizlerin başını öne eğdirecek hiçbir şey yapmadık" 1

SOYER'İN GÖZALTINDAKİ GÖRÜNTÜSÜ KAMERALARA YANSIDI

Gözaltına alınanların işlemleri İl Emniyet Müdürlüğü Yeşilyurt Hizmet Binası'nda devam ediyor. Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in gözaltındaki görüntüsü de kameralara yansıdı. Öte yandan Soyer'in ise ifade işlemlerinin başlamadığı belirtildi.

Yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınmıştı! Tunç Soyer in görüntüleri paylaşıldı... "Sizlerin başını öne eğdirecek hiçbir şey yapmadık" 2

"SİZLERİN BAŞINI ÖNE EĞDİRECEK HİÇBİR ŞEY YAPMADIK"

Ayrıca Soyer avukat kızı aracılığıyla gözaltı sürecine dair açıklama yaptı. Soyer, "Sevgili dostlar, maalesef sizlere gözaltından avukat kızım vasıtasıyla sesleniyorum. Sevdiklerimin ve sevenlerimin üzüntüsünden başka üzüntüm yok. Şundan emin olun ki; alnım ak, başım dik ve emin olun ki sizlerin de başını öne eğdirecek hiçbir şey yapmadık" dedi.

Yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınmıştı! Tunç Soyer in görüntüleri paylaşıldı... "Sizlerin başını öne eğdirecek hiçbir şey yapmadık" 3

"TÜRKİYE'DE BÜYÜTMEYE ÇALIŞTIĞINIZ KARANLIĞIN GÖLGESİ İZMİR'E DÜŞMEYECEK"

Soyer açıklamasının devamında ise, "Gurur duyduğum bürokrat arkadaşlarımın da ailelerine geçmiş olsun diliyor, dik durmalarını sabırlı olmalarını rica ediyorum. Ne yaparsanız yapın Türkiye’de büyütmeye çalıştığınız karanlığın gölgesi İzmir’e düşmeyecek! Mücadelemiz her zamanki gibi güçlenerek devam edecek" ifadelerini kullandı.

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Tunç Soyer İzmir Büyükşehir Belediyesi
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