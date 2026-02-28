HABER

Yolu kapalı köyde rahatsızlanan kadın, 3 saatlik çalışmaya hastaneye ulaştırıldı

Kars’ın Arpaçay ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan kadın, ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Yolu kapalı köyde rahatsızlanan kadın, 3 saatlik çalışmaya hastaneye ulaştırıldı

Arpaçay ilçesine bağlı Melihköy'de rahatsızlanan kadının yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak ambulans, yoğun tipi nedeniyle kara saplandı. Bölgeye yönlendirilen İl Özel İdaresi ekipleri, iş makinesi ile kara saplanan ambulansı halatla çekerek kurtardı. Daha sonra yolu açan ekipler, ambulansın köye ulaşmasını sağladı.

Sağlık ekipleri, Melihköy'de yaşayan kadına ilk müdahaleyi evinde yaptı. Ekiplerin yaklaşık 3 saat süren çalışması sonucu kadın, hastaneye kaldırıldı.

Yolu kapalı köyde rahatsızlanan kadın, 3 saatlik çalışmaya hastaneye ulaştırıldı 1Yolu kapalı köyde rahatsızlanan kadın, 3 saatlik çalışmaya hastaneye ulaştırıldı 2
Kaynak: DHA

