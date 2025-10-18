HABER

Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaya öldü

Amasya'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Hüseyin Koçaslan (60), hayatını kaybetti. Koçaslan’ın alkollü olduğu belirlenirken, kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaya öldü

Kaza, 16 Ekim'de saat 18.30 sıralarında, Helvacı Mahallesi Tugay Kavşağı'nda meydana geldi. E.Ü. yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Hüseyin Koçaslan'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle Koçaslan, yola savruldu. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Koçaslan, ambulansla kaldırıldığı Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hüseyin Koçaslan'ın 2.08 promil alkollü olduğu belirlendi. Kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü E.Ü., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, kavşakta yola çıkıp karşıya geçmeye çalışan Hüseyin Koçaslan’a otomobilin çarptığı anlar yer aldı.

(DHA)

