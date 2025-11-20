HABER

Yolun karşısına geçmek isteyen bisikletliye otomobil çarptı: 1 yaralı

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen bisikletliye otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan ve yaralanan genç hastaneye kaldırıldı.

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Altınkum Mahallesi Akdeniz Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bisikleti ile birlikte yolun karşısına geçmek isteyen Ilgaz Ö.’ye süratli bir şekilde gelmekte olan Murat Ş.’nin kullandığı araç çaptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan genç yaralanırken, çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ilgaz Ö. ambulansla hastaneye kaldırılırken, otomobilin çarptığı bisiklet ise hurdaya döndü.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

