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Yolun karşısına geçmeye çalışan üniversiteli kıza otomobil çarptı

Bingöl'de yolun karşısına geçmeye çalışan üniversiteli kız öğrenciye otomobil çarptı. Ağır yaralanan genç kız, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yolun karşısına geçmeye çalışan üniversiteli kıza otomobil çarptı

Kaza, dün gece saatlerinde merkez Simani Mahallesi Pir Ali Öğrenci Yurdu önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolun karşısına geçmeye çalışan ismi öğrenilemeyen kız öğrenciye otomobil çarptı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı öğrenci, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası toplanan bir grup öğrenci bölgede önlemlerin arttırılmasını istedi. Aynı bölgede daha önce de benzer bir kazanın meydana geldiği ve bir kız öğrencinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bingöl
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