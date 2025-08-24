HABER

Yolun karşısına geçmeye çalışıyordu! Feci olay...

Bursa’da, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Selçuk Akgün (40), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Nilüfer İlçesi Çalı Yolu üzerinde meydana geldi. Şehir merkezi istikametine giden Ahmet Ç. yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Selçuk Akgün’e çarptı. Akgün metrelerce savrulurken, çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Selçuk Akgün’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücü Ahmet Ç., gözaltına alınırken, Akgün’ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

