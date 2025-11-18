HABER

Yolunu şaşıran yavru ayı ilçe merkezine indi

Karabük’ün Yenice ilçesinde annesini kaybeden yavru ayı ilçe merkezine indi.

Yenice ilçesinde annesinden ayrı kaldığı düşünülen bir yavru ayı, gece saatlerinde ilçe merkezine indi. İncedere Caddesi’ndeki yolda ilerleyen ayı, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bir süre çevrede dolaşan yavru ayı, daha sonra bir sürücünün önünde ilerlemeye devam ederken gözden kayboldu.
Vatandaşların, ayının zarar görmemesi için uzak durmaya çalışırken durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Karabük Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdiği öğrenildi.

Karabük
