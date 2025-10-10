YouTube'dan bazı içerik üreticilerine "ikinci şans"

YouTube, aralarında COVID-19 ve seçimlerle ilgili yanlış bilgi yaydığı gerekçesiyle platformdan yasaklananların da bulunduğu bazı içerik üreticilerine yeni bir kanal açma hakkı tanıyor. The Verge'de yer alan habere göre şirket, geçen ay “bir grup içerik üreticisi” ve “artık geçerli olmayan politikalar nedeniyle kapatılan kanallar” için bu pilot programı başlatacağını açıklamıştı.

YOUTUBE 'İKİNCİ ŞANSI' KİMLERE VERECEK?

YouTube, Temsilciler Meclisi Üyesi Jim Jordan’a (Ohio Cumhuriyetçisi) gönderdiği mektupta, söz konusu fırsatın “artık yürürlükte olmayan COVID-19 ve seçim politikalarının tekrar tekrar ihlal edilmesi” gerekçesiyle yasaklanan içerik üreticileri için geçerli olacağını bildirdi.

2020 yılında YouTube, COVID-19 aşısı hakkında yanlış bilgi içeren videoları kaldıracağını açıklamış, ardından bu politikayı genişleterek genel olarak aşıyla ilgili yanlış bilgilere yasak getirmişti. 6 Ocak 2021’de ABD Kongre Binası baskınının ardından ise YouTube, 2020 seçimleriyle ilgili yanlış bilgi yayan kanallara ihtarı (strike) uygulayacağını ve ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni video yüklemesini askıya aldığını duyurmuştu. Ancak şirket, 2023’te Trump’ın hesabındaki kısıtlamaları kaldırdı ve COVID-19 yanlış bilgi politikalarının bir kısmını da gevşetti. Platformda giderek çeşitlenen “yeni tartışma biçimlerini ve içerikleri” yansıtmak amacıyla, genel içerik denetleme politikalarını da esnettiğini açıkladı.

Yeni pilot program başlatıldı ve “önümüzdeki birkaç hafta içinde uygun görülen içerik üreticilerine” sunulacak. YouTube, yeni kanal taleplerini değerlendirirken; içerik üreticisinin Topluluk Kuralları’nı veya Hizmet Şartları’nı ne ölçüde ihlal ettiğini, ihlallerin süreklilik ya da ciddiyet düzeyini ve “platform içi veya dışındaki davranışlarının YouTube topluluğuna zarar verip vermediğini” dikkate alacağını belirtti.

Program, telif hakkı ihlali veya YouTube’un İçerik Üreticisi Sorumluluğu politikalarının ihlali nedeniyle yasaklananlar için geçerli olmayacak. Ayrıca, YouTube kanalını veya Google hesabını tamamen silen kullanıcılar da “şimdilik” yeni kanal talebinde bulunamayacak. Platform, kanal yasağı getirilen bir kullanıcının yasaktan itibaren bir yıl geçmeden yeni kanal başvurusu yapamayacağını da vurguladı.

“YouTube olarak birçok yasaklı içerik üreticisinin ikinci bir şansı hak ettiğini biliyoruz. Platformumuz son 20 yılda evrildi, değişti” denilen açıklamada, başvuruların dikkatlice değerlendirileceği belirtildi.