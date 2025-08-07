HABER

YouTube kanal doğrulama nasıl yapılır?

Büyük Youtube kanallarının isimlerinin yanında bir onay işareti bulunur. Bu işaret kanal doğrulaması demektir. Doğrulama, kanalın güvenilir ve tanınmış olduğunu gösterir. YouTube kanalı olan kişiler belirli bir takipçi kitlesine ulaştıklarında kanallarını doğrulatmayı düşünürler. Bu işlem markanın ya da kişisel kanalın ciddiyetini ve güvenilirliğini artırır. Bununla beraber izleyenlere gerçek ve tanınan biri olarak hesap olduğunu gösterir. Peki, YouTube kanal doğrulama nasıl yapılır?

Defne Vera Şahin

YouTube platformu dünya genelinde büyük bir insan topluluğu tarafından kullanılan oldukça popüler bir video sitesidir. 2005 senesinde açılan platform gün geçtikçe sosyal medya platformları arasında önemli bir yere gelmiştir. Son paylaşılan verilere göre YouTube’da 32 milyondan fazla kanal bulunurken, her gün 122 milyon kişi aktif olarak platformu kullanmaktadır.

Youtube kanallarının yanında görülen onay rozeti ise oldukça dikkat çeken unsurlardan biridir. Bu simge Youtube’un o kanalı doğruladığı anlamına gelir. Aynı zamanda kanalın gerçekten tanınan bir kişiye ya da markaya ait olduğunu ifade eder. Yani bu simge kanalın resmiyet kazandığının bir göstergesidir.

Youtube kanal doğrulama işlemi nasıl yapılır?

YouTube’da içerik üretmeye başladıysanız ve kanalınızı daha profesyonel bir hale getirmek istiyorsanız kanal doğrulama işlemi oldukça önemlidir. Doğrulama işlemi kanalınızın güvenilirliğini artırmakla beraber bazı gelişmiş özellikleri de açmaya da olanak tanır. Örneğin, 15 dakikadan uzun videolar yüklemek, küçük resimler eklemek ve canlı yayın açmak gibi imkanlar doğrulama sonrasında kullanılabilir hale gelen özellikler arasındadır.

İçerik üreten bir YouTube kullanıcısının kanalına doğrulama rozeti yani o meşhur tik işareti alabilmesi için birkaç farklı kriter bulunur. Fakat bunlar arasında en zoru 100.000 aboneye ulaşma şartıdır. Bu kriteri yerine getiren kanallar eğer sahte ya da taklit değillerse büyük ihtimalle bu rozeti almaya hak kazanırlar.

Abone sayısıyla beraber dikkat edilmesi gereken kurallar da mevcuttur. YouTube platformu kanalın topluluk kurallarına ve hizmet şartlarına uyup uymadığına da dikkat eder. Bu kurallara ihlal etmeyen ve özgün içeriğe sahip kanallar doğrulama rozetini alabilirler.

YouTube'da iki farklı doğrulama süreci bulunur. Bu iki doğrulama süreci şöyledir:

  • YouTube Kanal Doğrulama
  • YouTube Kanal Doğrulama Rozeti

YouTube kanal doğrulama ve YouTube kanal doğrulama rozeti

YouTube Kanal Doğrulama işlemi oldukça basittir. Youtube kanal doğrulama adımları şu şekilde yapılır:

  • İlk olarak Google ya da YouTube hesabınızda oturum açın.
  • İkinci adımda Google YouTube destek sayfasına girmelisiniz.
  • Buradaki başvuru adımını gördükten sonra “Şimdi uygula”ya tıklayın.
  • Karşınıza çıkan sayfadaki formu doldurun. Burada istenen tüm bilgilere profilinizden ulaşabilirsiniz.
  • Formu doldurup gönderdikten sonra bir onay e-postası gelecektir.
  • Başvuru durumunuz hakkında bilgi edinmek için maildeki gelen kutunuzu düzenli bir şekilde kontrol etmelisiniz.
  • Bu adımların uygulanmasının ardından hesabınız YouTube yetkilileri tarafından incelenir ve doğrulama işlemi onaylanır.

Bütün şartları yerine getirdikten sonra uygun bulunduğunuzda YouTube kanalınızın yanında doğrulama rozeti yani tik işareti görünmeye başlar. Bu rozet kanalınızın resmi ve güvenilir olduğunu ifade eden önemli bir simgedir.

Rozeti aldıktan sonra da dikkat etmeniz gereken bazı noktalar bulunur:

  • Eğer abone sayınız 100.000’in altına düşerse bu rozet geri alınabilir.
  • Kanalınızdaki içeriklerin YouTube kurallarına uygun olması şarttır. Aksi takdirde doğrulama geçersiz sayılabilir.
  • Doğrulama rozetini aldıktan sonra kanal adınızı değiştirmek isterseniz rozet otomatik olarak kaldırılır. Bu nedenle tekrar başvurmanız gerekebilir.
