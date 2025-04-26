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YouTube kullanıcılarına yeni özellik: Yapay zeka destekli özetler geliyor...

YouTube, arama sonuçlarında yapay zeka destekli özetler sunmaya başladı. Şu anda yalnızca YouTube Premium kullanıcısıyla test edilen özellik, videoların en ilgili bölümlerini öne çıkararak kullanıcıların aradıkları bilgiye hızla ulaşmasını sağlıyor. Özellikle ürün aramaları ve seyahat içeriklerinde etkili olan bu yenilik, Google’ın arama motorunda kullandığı "AI Overview" teknolojisinden uyarlandı. Detaylar haberimizde...

YouTube kullanıcılarına yeni özellik: Yapay zeka destekli özetler geliyor...
Sedef Karatay

YouTube, arama sonuçlarında yapay zeka destekli özetler sunmaya hazırlanıyor. Şu anda sadece YouTube Premium kullanıcısı ile test edilen bu yenilik, videolardaki en ilgili ve faydalı bölümleri öne çıkararak kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi hedefliyor. Özellikle ürün aramaları ve seyahat gibi konularda kullanıcılar, aradıkları bilgilere videonun tamamını izlemeden hızlıca ulaşabilecek.

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GOOGLE’IN AI OVERVİEW DENEYİMİ YOUTUBE’A TAŞINIYOR

Google, daha önce arama motorunda hayata geçirdiği "AI Overview" özelliğini şimdi YouTube platformuna uyarlıyor. Test aşamasında olan yapay zeka özetleri, yalnızca belirli Premium üyeler tarafından kullanılabiliyor. Bu özellik, videoların içeriğini analiz ederek en kritik bilgileri özet halinde sunuyor. Kullanıcılar böylece zaman tasarrufu sağlarken, ihtiyaç duydukları bilgilere daha kolay erişebiliyor.

İÇERİK ÜRETİCİLERİ İÇİN ENDİŞE KAYNAĞI

Yapay zeka özetlerinin sunduğu bu kolaylık, içerik üreticileri arasında gelir kaybı endişesi yaratıyor. Videoların yalnızca belirli bölümlerinin öne çıkarılması, izlenme sürelerini ve dolayısıyla reklam gelirlerini olumsuz etkileyebilir. YouTube, bu konuda Premium kullanıcılardan gelen geri bildirimleri dikkate alarak özelliği geliştirmeyi planlıyor.

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NE ZAMAN HERKESE AÇILACAK?

Google, yapay zeka destekli özetlerin test süresine veya Premium dışı kullanıcılara ne zaman sunulacağına dair net bir takvim paylaşmadı.

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Anahtar Kelimeler:
youtube Google yapay zeka
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