YouTube video içerik tabanlı sosyal medya uygulamalarından biri. Milyarlarca video içeren veri tabanı ile bu konuda oldukça geniş bir veri tabanına sahiptir. Ayrıca YouTube canlı yayınları da vardır. Geleneksel medya ile özdeşleşmiş birçok isim de programlarını YouTube'a taşımıştır.

Akıllara tabii ki YouTube videolarını bu kadar özel kılanın ne olduğu sorusu geliyor. YouTube veri tabanın yanı sıra algoritmasını da yapay zeka desteği ile güçlendirmektedir.

YouTube yapay zeka algoritması için videonun içeriği kadar kalitesi de önemli bir kriterdir çünkü bu kullanıcıların baş arzularından birisidir. Yani teoride ortak nokta YouTube'da video kalitesinin yüksek olmasıyken pratikte sorunlarla karşılaşılabiliyor. Bu sorunların başında da video kalitesinin istem dışı düşmesi oluyor. Kullanıcılar video kalitesinin otomatik olarak düşürülmesinden şikayetçi olabiliyor.

YouTube video kalitesi neden düşer? YouTube video kalitesi sorunu ve çözümü

1. İnternet bağlantınızı kontrol edin

Wi-Fi ya da mobil veri kullanırken internet hızınız ve kararlılığınız önemlidir. YouTube için öncelik videonun size kesintisiz olarak ulaştırılmasıdır. Bu sebeple video kaliteniz YouTube tarafından otomatik olarak düşürülür.

YouTube'da otomatik kalite ayarının açık olması da bu soruna yol açabilmektedir. Varsayılan ayarınızda otomatik seçeneği aktifse ağ hızınıza göre video çözünürlüğü dinamik olarak azalıp artabilir. Video kalitesini sağ alt kısımdan manuel olarak ayarlarsanız sabit bir hızda izleyebilirsiniz (donmalar olabilir).

2. Cihaz ve ekran özelliklerine dikkat edin

YouTube'daki video kalitesi cihazınızın size sunabileceği kadarla sınırlıdır. Eğer ekran kaliteniz 720p ise 1080p içeriğin farkını göremezsiniz. Ayrıca yüksek çözünürlüklerde fps farkı da devreye girer. Videoyu maksimal değerde izleseniz dahi fps açısından bir deneyim farkı olacaktır.

3. Tarayıcı/uygulama güncellemelerini kontrol edin

YouTube'u kullandığınız tarayıcınız ya da YouTube uygulamanız güncel değilse video kalitesinde düşüklük yaşayabilirsiniz. Bunun sebebi eski sürümde kalan düşük çözünürlük verisinin (cache) yeni kaliteye henüz geçmemiş olmasındandır.

İçerik üreticisi tarafından yapılan üretim hataları ve yükleme yanlışlıkları da videolarda düşük kaliteye sebep olabilir:

İçerik üreticisinin kullandığı ekipmana bağlı olarak videolar düşük kalitede yüklenmiş olabilir. Kullanıcılar bu ayarı değiştirip kaliteyi artıramaz. Ayrıca içerik üreticisinin videoyu yüklerken yaptığı hatalar ya da yükleme esnasında oluşan sorunlar da video kalitesinde düşüşe yol açabilir. Yanlış kodlama ayarları veya düşük bitrate ile yüklenen videolar YouTube’da orijinal kaliteleri ile görünmez.