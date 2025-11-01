HABER

YouTuber düğünü siyaset ve ekonomi dünyasını buluşturdu! Nikah şahidi Mansur Yavaş ve Ali Babacan...

YouTuber Canberk Öztürk ile Frederika Kiki Rutten’in düğünü siyaset ve ekonomi dünyasını bir araya getirdi. Çiftin nikah şahitliğini Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan yaptı.

Devrim Karadağ

Ankara Ticaret Odası Meclis Üyesi ve TOBB Ankara Kadın Girişimciler Kurulu İcra Kurulu Üyesi Sayın Naz Öztürk’ün oğlu YouTuber Canberk Öztürk hayatını Frederika Kiki Rutten ile birleştirdi.

SİYASET VE EKONOMİ DÜNYASI BİR ARAYA GELDİ

Çiftin Ankara'daki düğününe siyaset ve ekonomi dünyasından çok sayıda isim katıldı.

DEVA Partisi Başkanı Ali Babacan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Ankara Sanayi Odası Başkanı, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Seyit Ardıç ve Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Cenk Küpeli'nin yer aldığı düğün sosyal medyada büyük ilgi gördü.

BABACAN VE YAVAŞ NİKAH ŞAHİDİ

Çiftin, nikah şahitliğini Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan yaptı.

