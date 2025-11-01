YouTuber düğünü siyaset ve ekonomi dünyasını buluşturdu! Nikah şahidi Mansur Yavaş ve Ali Babacan...

Ankara Ticaret Odası Meclis Üyesi ve TOBB Ankara Kadın Girişimciler Kurulu İcra Kurulu Üyesi Sayın Naz Öztürk’ün oğlu YouTuber Canberk Öztürk hayatını Frederika Kiki Rutten ile birleştirdi.
Çiftin Ankara'daki düğününe siyaset ve ekonomi dünyasından çok sayıda isim katıldı.
DEVA Partisi Başkanı Ali Babacan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Ankara Sanayi Odası Başkanı, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Seyit Ardıç ve Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Cenk Küpeli'nin yer aldığı düğün sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Çiftin, nikah şahitliğini Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan yaptı.
