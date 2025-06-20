HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Yozgat’ta 68 bin 326 öğrenci karne aldı

Yozgat’ta yorucu geçen bir sezonun ardından il genelinde 68 bin 326 öğrenci karne alarak yaz tatiline ‘Merhaba’ dedi.

Yozgat’ta 68 bin 326 öğrenci karne aldı

453 eğitim kurumunda 247 Okul Öncesi, 39 Anaokulu ve 208 Anasınıfında 6811 öğrenci, 171 İlkokulda 21 bin 370, 145 Ortaokulda 20 bin 179 ve 98 Lise kademesinde 19 bin 971 olmak üzere 68 bin 326 öğrenci karnesiyle buluştu. Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan ve Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, Kınalı Hasan Ortaokulu’nda çocukların karne heyecanına ortak oldu. Vali Özkan, çocukları tebrik ederek çeşitli hediyeler verdi.

Yeni eğitim öğretim yılı ise 8 Eylül 2025 tarihinde başlayacak.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şuhut’ta takdir belgesi alan öğrencilere ayakkabı sürpriziŞuhut’ta takdir belgesi alan öğrencilere ayakkabı sürprizi
Karnesini almaya okula atıyla geldi, gören gözlerine inanamadıKarnesini almaya okula atıyla geldi, gören gözlerine inanamadı

Anahtar Kelimeler:
Yozgat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
YKS soruları yola çıktı! 528 araçlık dev nakil...

YKS soruları yola çıktı! 528 araçlık dev nakil...

Altın için bu olursa '2 bin 500'e düşer'

Altın için bu olursa '2 bin 500'e düşer'

İsrail 'Öldürdük' demişti, günler sonra ortaya çıktı: "Hayattayım"

İsrail 'Öldürdük' demişti, günler sonra ortaya çıktı: "Hayattayım"

Dikkat! "Şifrelerinizi hemen değiştirin"

Dikkat! "Şifrelerinizi hemen değiştirin"

Mansur Yavaş'tan İmamoğlu'nun avukatının tutuklanmasına tepki

Mansur Yavaş'tan İmamoğlu'nun avukatının tutuklanmasına tepki

Çok sayıda hakim ve savcının görev yeri değişti

Çok sayıda hakim ve savcının görev yeri değişti

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.