Yozgat’ta 68 bin 326 öğrenci karne aldı

453 eğitim kurumunda 247 Okul Öncesi, 39 Anaokulu ve 208 Anasınıfında 6811 öğrenci, 171 İlkokulda 21 bin 370, 145 Ortaokulda 20 bin 179 ve 98 Lise kademesinde 19 bin 971 olmak üzere 68 bin 326 öğrenci karnesiyle buluştu. Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan ve Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, Kınalı Hasan Ortaokulu’nda çocukların karne heyecanına ortak oldu. Vali Özkan, çocukları tebrik ederek çeşitli hediyeler verdi.

Yeni eğitim öğretim yılı ise 8 Eylül 2025 tarihinde başlayacak.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır