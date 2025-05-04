HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Yozgat'ta dikenli tellere takılmış halde bulunan puhu tedavi altına alındı

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde dikenli tellere takılmış halde bulunan yaralı puhu, tedavi altına alındı.

Yozgat'ta dikenli tellere takılmış halde bulunan puhu tedavi altına alındı

Arazide yaralı kuşu dikenli tellere takılmış halde görenler, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, yaralı kuşu takıldığı yerden kurtararak, ilçede görevli veteriner hekime götürdü.

Kanadında dikenli tel kaynaklı yaralar bulunan puhuya veteriner tarafından gerekli müdahale yapıldı.

Tedavisinin devamı için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen puhu, tedavisinin ardından doğaya salınacak. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
10 gün canlı kalabiliyor, koparmanın cezası dudak uçuklatıyor10 gün canlı kalabiliyor, koparmanın cezası dudak uçuklatıyor
İran’da kum fırtınası! 802 kişi hastanelere başvurdu, evde kalma çağrısı yapıldıİran’da kum fırtınası! 802 kişi hastanelere başvurdu, evde kalma çağrısı yapıldı

Anahtar Kelimeler:
Yozgat kuş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sıfır otomobilde mayıs zammı! İşte en ucuz aracın fiyatı...

Sıfır otomobilde mayıs zammı! İşte en ucuz aracın fiyatı...

Karamehmet'in gelininin bağışını duyunca dayanamadı! 4 milyar dolar hatırlatması...

Karamehmet'in gelininin bağışını duyunca dayanamadı! 4 milyar dolar hatırlatması...

Son yolculuğuna uğurlanıyor! Veda programı belli oldu

Son yolculuğuna uğurlanıyor! Veda programı belli oldu

1,7 milyar dolarlık vurgun yaptılar! Eski sevgili konuşunca foyaları ortaya çıktı: Aralarında belediye, tapu çalışanları da var

1,7 milyar dolarlık vurgun yaptılar! Eski sevgili konuşunca foyaları ortaya çıktı: Aralarında belediye, tapu çalışanları da var

'CHP'li vekiller istifa edecek' tartışmalarına AK Parti'den yanıt! Seçim için itiraz etmeyecekleri tarihi açıkladılar

'CHP'li vekiller istifa edecek' tartışmalarına AK Parti'den yanıt! Seçim için itiraz etmeyecekleri tarihi açıkladılar

Tatile gidip dehşeti yaşadılar!

Tatile gidip dehşeti yaşadılar!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.