Yozgat'ta dikkat çeken görüntü! Tam 3 kilometre çekilmiş

Tüm yurtta olduğu gibi Yozgat'ta da olağanüstü kuraklık hali etkili oluyor. Kentin en önemli su kaynaklarından Gelingüllü Barajı adeta kurudu. Suların 3 kilometre kadar çekildiği alanda derin toprak yarıkları oluştu.

Kentte bu yıl mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar ve yağış azlığı, kuraklık tehlikesini ciddi boyutlara taşıdı. Kuraklıktan en çok etkilenen bölgelerden biri ise Gelingüllü Barajı oldu. Kent merkezine yaklaşık 40 kilometre mesafedeki barajda su seviyesi geçtiğimiz yıllara oranla ciddi oranda düşerken, kuruyan alanlarda toprak çatlamaları ve derin yarıklar oluştu. Baraj havzasının büyük kısmı adeta çöle dönerken, havadan çekilen görüntüler, kuraklığın boyutunu gözler önüne serdi.

3 KİLOMETRE ÇEKİLMİŞ...

Kent merkezinden baraja flamingoları fotoğraflamak için gelen Ahmet Sefa Duman, "Yozgat'tan buraya flamingoları fotoğraflamak için geldim. Ancak bugün burada gördüğüm manzara gerçekten beni şaşırttı. Su seviyesi geçen yıla göre yaklaşık 3 kilometre kadar gerilemiş. Bu yılki kuraklık çok ciddi boyutlara ulaşmış. Bugün sadece flamingoları değil, buradaki kuraklığın izlerini de fotoğrafladım" ifadelerini kullandı.

Yozgat kuraklık
