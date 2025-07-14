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Yozgat'ta düğünde silahlı kavga! Baba ve oğlu hayatını kaybetti

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde bir düğünde çıkan silahlı kavgada muhtar ve oğlu hayatını kaybetti.

Yozgat'ta düğünde silahlı kavga! Baba ve oğlu hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre olay, Sarıkaya ilçesi Bağlıca köyünde meydana geldi. Köy muhtarı Yalçın Akdemir ile aralarında husumet bulunduğu iddia edilen R.G. köydeki bir düğünde karşılaştı. Taştışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu R.G., silahla ateş açtı.

Yalçın Akdemir ve kavgaya karışan oğlu Ahmet Akdemir ağır yaralanırken, K.A. isimli bir kişi de seken kurşunla yaralandı. Muhtar ve oğlu, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, K.A. ise Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Yozgat
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