Yozgat'ta kar yağışının ardından soğuk hava etkili oldu, göletler dondu

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, kar yağışının ardından Yozgat'ta da kendini gösterdi. Kent merkezindeki Çamlık Kent Ormanı içerisindeki Cevdet Dündar Göleti, Kirazlı Göleti ve Spor Vadisi'ndeki göletin yüzeyi tamamen buzla kaplandı. Soğuk havanın etkisiyle donan göletler, dron ile görüntülenirken ortaya kartpostallık manzaralar çıktı. Donan Cevdet Dündar Göleti'ndeki kaz ve ördekler, görevlilerce göletin yan tarafındaki kümese alındı.

Soğuk hava ve kar yağışıyla ilgili konuşan vatandaş Toprak Şimşek, "Son birkaç gün önce bir kar yağışı başladı. Okullar 3 gün tatil oldu. Yılbaşıyla birleştirdiler. Okula gidemedik. Buradaki gölet var. Etrafta iki tane daha gölet var. Hepsi donmuş durumda. Ayrıcı su doldurulmuş çeşmeler var onlar da dolmuş durumda. Yozgat bu sene çok yağışlı ve sert bir kış geçiriyor. Umarım çok fazla kar yağar, barajlar dolar, kuraklık yaşamayız" dedi.Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır