HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Yozgat'ta otomobil ve hafif ticari araç çarpıştı! 1 ölü, 2 yaralı

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Yozgat'ta otomobil ve hafif ticari araç çarpıştı! 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, Karabalı köyü girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Emirhan Yüksel idaresindeki otomobil, karşı yönden gelen F.T. idaresindeki hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Sorgun Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kazada sürücüler ve yolcu M.T. yaralı olarak Sorgun Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Emirhan Yüksel yapılan tüm müdahalelere rağmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yozgat ta otomobil ve hafif ticari araç çarpıştı! 1 ölü, 2 yaralı 1

Yozgat ta otomobil ve hafif ticari araç çarpıştı! 1 ölü, 2 yaralı 2

Yozgat ta otomobil ve hafif ticari araç çarpıştı! 1 ölü, 2 yaralı 3
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mısır'da 12 kişiye uyuşturucu suçundan idama cezasıMısır'da 12 kişiye uyuşturucu suçundan idama cezası
İki grup arasında silahlı çatışma; Ölü ve yaralılar varİki grup arasında silahlı çatışma; Ölü ve yaralılar var

Anahtar Kelimeler:
Yozgat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kahramanmaraş'taki okul saldırısı davasında tepki çeken karar!

Kahramanmaraş'taki okul saldırısı davasında tepki çeken karar!

Son seçimleri bilmişti! Dikkat çeken anket: İlk iki arasında büyük fark

Son seçimleri bilmişti! Dikkat çeken anket: İlk iki arasında büyük fark

Beşiktaş Kadıköy'de Fenerbahçe'yi Vlahovic ile devirdi!

Beşiktaş Kadıköy'de Fenerbahçe'yi Vlahovic ile devirdi!

Her şeyi bırakıp oto sanayide lokanta açtı! Uzun zaman sonra ortaya çıktı

Her şeyi bırakıp oto sanayide lokanta açtı! Uzun zaman sonra ortaya çıktı

'Dünyada en çok satılan 2. meyve' Çin'den dönüp başladı

'Dünyada en çok satılan 2. meyve' Çin'den dönüp başladı

Karar Resmi Gazete'de: İşte özelleştirme kapsamına alınan köprü ve otoyollar

Karar Resmi Gazete'de: İşte özelleştirme kapsamına alınan köprü ve otoyollar

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.