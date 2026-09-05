Yozgat'ta otomobil ve hafif ticari araç çarpıştı! 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, Karabalı köyü girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Emirhan Yüksel idaresindeki otomobil, karşı yönden gelen F.T. idaresindeki hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Sorgun Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kazada sürücüler ve yolcu M.T. yaralı olarak Sorgun Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Emirhan Yüksel yapılan tüm müdahalelere rağmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır