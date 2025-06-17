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Yozgat’ta uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Özel Harekat destekli yapılan uyuşturucu operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı.

Yozgat’ta uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Yozgat İl merkezi ve Yerköy ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı ileri sürülen sokak satıcılarına yönelik Polis Özel Harekat destekli operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 11 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, yapılan aramalarda, 4 bin 200 içimlik 24,34 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ham maddesi, 0,7 gram metamfetamin, 11 adet sentetik ecza hap, 5 parça halinde 6,88 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Yozgat uyuşturucu
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