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Yozgat’taki kaçak kazıda çeşitli malzemeler ele geçirildi

Yozgat’ta kaçak kazı yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.

Yozgat’taki kaçak kazıda çeşitli malzemeler ele geçirildi

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Çekerek ilçesinde sit alanda izinsiz kazı yapılacağı bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Kaçak kazı yaptığı değerlendirilen 8 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin araçlarında yapılan aramalarda alan tarama cihazı, yılan kamera, hilti, jeneratör ile kazıda kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Olayla ilgili 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçundan adli tahkikat başlatıldı. Daha sonra şüpheliler ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Yozgat
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