Yozgat’ta DEAŞ operasyonunda 3 tutuklama

Yozgat’ta DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent merkezinde örgüt iltisaklı olduğu değerlendirilen şüphelilerin yakalanması amacıyla operasyon düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent merkezinde örgüt iltisaklı olduğu değerlendirilen şüphelilerin yakalanması amacıyla operasyon düzenlendi. Şüphelilerin ikametinde yapılan aramalarda 7 adet cep telefonu, 4 adet sim kart ele geçirildi. 5 şüpheli yakalandı.

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 1’ine adli kontrol tedbiri uygulandı, 1 şüpheli için sınır dışı tedbiri uygulanırken 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

