Yozgat’ta uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Yozgat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik olarak operasyon gerçekleştirdi.

Tespit edilen adreslere yapılan operasyonda 72,44 gram sentetik kannabinoid, 5 adet sentetik ecza hap ve 14 bin lira uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen nakit para ele geçirildi. 5 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen H.Z, B.Z. ve H.S. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. M.D. ve M.E.Ö. işlemlilerin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır