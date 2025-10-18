YSK bugün toplanıyor! Gündem: CHP... İstanbul İl Kongresi'nin durdurulması talep edildi

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 19 Ekim 2025 tarihinde yapılması planlanan CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi seçimlerinin durdurulmasını istedi. Mahkeme tarafından hazırlanan yazı, İstanbul Valiliği ile Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na gönderildi. Yazıda, daha önce verilen tedbir kararına atıfta bulunularak şu ifadeler yer aldı:

"YAPILMASI MAHKEME KARARIMIZA AYKIRIDIR"

"CHP İstanbul İl Kongresi için daha önce verilen tedbir kararı, kanun yolu merci olan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesince kaldırılmadan veya değiştirilmeden, 19 Ekim 2025 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi 39. Olağan İstanbul İl Kongresi seçimlerinin yapılması mahkeme kararımıza aykırıdır. Bu nedenle belirtilen çalışmaların durdurulması ve gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir"

YSK BUGÜN TOPLANIYOR

Mahkemenin talebi üzerine Sarıyer İlçe Seçim Kurulu konuyu Yüksek Seçim Kurulu'na taşıdı. YSK, mahkemenin talebini karara bağlamak amacıyla bugün saat 14.00'te toplanacak.

GEÇEN AY YSK MAHKEME TALEBİNİ REDDETMİŞTİ

İstanbul 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi, geçen ay da İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'nin durdurulmasını istemiş, Yüksek Seçim Kurulu bu talebi reddetmişti.