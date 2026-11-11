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YTB’den COP31’de uluslararası eğitim ve iklim değişikliği paneli

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Türkiye’nin ev sahipliğinde Antalya’da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında, Sıfır Atık Vakfı iş birliğiyle “İklim Kriziyle Mücadelede Uluslararası Eğitimin Rolü: Türkiye Bursları Örneği” başlıklı panel düzenledi.

YTB’den COP31’de uluslararası eğitim ve iklim değişikliği paneli
Sariye Nur Dönmez

COP31 Mavi Alan Sıfır Atık Müzesi, Ortak Evimiz Dünya Sahnesi’nde gerçekleştirilen programda, uluslararası eğitimin iklim değişikliğiyle mücadeledeki rolü, gençlerin çözüm süreçlerine katılımı ve sürdürülebilir kalkınmaya yönelik uluslararası iş birliği imkânları ele alındı.

YTB’den COP31’de uluslararası eğitim ve iklim değişikliği paneli 1

YTB Başkanı Abdulhadi Turus’un açılış konuşmasını yaptığı panelde, Türkiye Bursları kapsamında Türkiye’de eğitim gören Kırgızistan, Somali, Afganistan ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nden uluslararası öğrenciler değerlendirmelerde bulundu.

YTB’den COP31’de uluslararası eğitim ve iklim değişikliği paneli 2

“İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ SINIR TANIMIYOR, ÇÖZÜMLERİMİZ DE SINIRLARI AŞMALI”

Programın açılışında konuşan YTB Başkanı Abdulhadi Turus, iklim değişikliğinin çevresel etkilerinin ötesinde eğitim, ekonomi, toplumsal hayat ve kalkınmayı doğrudan ilgilendiren küresel bir mesele olduğunu vurguladı.

YTB’den COP31’de uluslararası eğitim ve iklim değişikliği paneli 3

İklim değişikliğiyle mücadelede insan kaynağına yatırım yapılmasının önemine dikkat çeken Turus, “İklim değişikliği sınır tanımıyor. O hâlde çözümlerimiz de sınırları aşmalı. Bir ülkede geliştirilen bilimsel bilgi, başka bir ülkede insanların hayatına dokunabilmeli. YTB olarak iklim değişikliğiyle mücadeleye en güçlü katkımızı, yetişmesine destek olduğumuz insanlarla ve kurduğumuz uluslararası iş birliği ağlarıyla sunabiliriz.” ifadelerini kullandı.

YTB’den COP31’de uluslararası eğitim ve iklim değişikliği paneli 4

“ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİMİZİ BİRER İKLİM ELÇİSİ OLARAK GÖRÜYORUZ”

Türkiye Bursları programının farklı coğrafyalardan gençleri Türkiye’de buluşturarak uluslararası bilgi ve tecrübe paylaşımına önemli katkılar sağladığını belirten Turus, öğrencilerin kendi ülkelerinin kalkınmasında üstlenebilecekleri rollere işaret etti.

YTB’den COP31’de uluslararası eğitim ve iklim değişikliği paneli 5

Turus, “Biz uluslararası öğrencilerimizi geleceğin bilim insanları, araştırmacıları ve yöneticileri olmanın yanı sıra birer iklim elçisi olarak görüyoruz. Türkiye’de kazandıkları bilgi ve tecrübeyi kendi ülkelerine taşıyarak kuraklıkla mücadeleden su kaynaklarının korunmasına, sürdürülebilir şehirlerin inşasından yeşil dönüşüme kadar pek çok alanda ortak çözümler geliştirebileceklerine inanıyoruz.” dedi.

Türkiye Mezunlarının da bu süreçte önemli bir potansiyel taşıdığını kaydeden Turus, dünyanın farklı ülkelerinde akademi, kamu, sivil toplum ve özel sektörde görev yapan mezunların bilgi birikiminin sürdürülebilir kalkınma alanındaki iş birliklerine katkı sağlayabileceğini ifade etti.

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının çevre teknolojileri, yenilenebilir enerji ve sürdürülebilir üretim alanlarında edindikleri tecrübenin de önemli olduğunu vurgulayan Turus, bu birikimin uluslararası dayanışmayla buluşturulmasını hedeflediklerini belirtti.

DÖRT ÜLKEDEN ÖĞRENCİLER İKLİM KRİZİNİ DEĞERLENDİRDİ

Nijeryalı uluslararası öğrenci Baozar Zakariyyah’nın moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde, Kırgızistan’dan Aidana Baktybek Kyzy, Somali’den Omar Abdullahi Askalan, Afganistan’dan Abdul Satar Rafat Yavuz ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nden Benjamin Aganze Marhegane konuşmacı olarak yer aldı.

Panelde iklim değişikliğinin farklı coğrafyalardaki etkileri, iklim krizinin toplumsal ve ekonomik sonuçları, su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi, çevresel riskler, şehirlerin dayanıklılığı ve uluslararası iş birliğinin önemi üzerinde duruldu.

Öğrenciler, kendi ülkelerinin karşı karşıya bulunduğu iklim sorunlarını ve Türkiye’de edindikleri akademik birikimin çözüm süreçlerine sağlayabileceği katkıları değerlendirdi.

Programın ikinci bölümünde ise iklim değişikliğiyle mücadelede gençlerin üstlenebileceği sorumluluklar, uluslararası eğitim yoluyla geliştirilebilecek ortak çalışmalar ve sürdürülebilir kalkınmaya yönelik çözüm ve iş birliği önerileri ele alındı.

“İNSANA YAPILAN YATIRIM, ORTAK GELECEĞİMİZE YAPILAN YATIRIMDIR”

YTB Başkanı Turus, Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenen COP31’in iklim diplomasisi, uluslararası dayanışma ve ortak çözüm arayışları bakımından önemli bir fırsat sunduğunu belirtti.

YTB’nin uluslararası öğrenciler, Türkiye Mezunları, yurt dışında yaşayan vatandaşlar ve kardeş topluluklarla yürüttüğü çalışmaların bilgi ve tecrübe paylaşımı açısından geniş bir imkân oluşturduğunu ifade eden Turus, “Daha yaşanabilir bir dünya için en güçlü yatırımlardan biri, insana ve onun yetişmesine yapılan yatırımdır. Biz de sahip olduğumuz uluslararası insan ağını ortak geleceğimiz için daha etkin hâle getirmeyi hedefliyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

YTB ve Sıfır Atık Vakfı iş birliğiyle düzenlenen panel, katılımcıların değerlendirmelerinin ardından sona erdi.

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Anahtar Kelimeler:
iklim değişikliği cop31
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