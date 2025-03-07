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  4. Yüklü miktarda uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Yüklü miktarda uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

07.03.2025 12:38
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Denizli’de uyuşturucu madde imal ve ticaretinden şüpheli 2 şahsa yapılan eş zamanlı operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu madde bulundu. Operasyon sonucunda yakalanan 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yüklü miktarda uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler uyuşturucu ticaretiyle mücadele kapsamında çalışmalarını hız kesmeden devam ediyor. Denizli ve Sarayköy Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde Sarayköy ve Merkezefendi ilçelerinde, 2 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Uyuşturucu imalı ve ticareti yaptığı belirlenen 2 şüphelinin yakalandığı eş zamanlı operasyonda, bin 540 adet uyuşturucu hap, bin 780 kullanımlık kannobıond maddesi ile 1 adet makas ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken, adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Denizli uyuşturucu
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