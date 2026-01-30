HABER

Yüksekova 60 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 60 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yüksekova 60 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

Yüksekova ilçesi Akpınar köyü Duranlar mezrası kırsalında gerçekleştirilen arama ve tarama faaliyetleri sırasında jandarma ekipleri tarafından 2 çuval içerisinde uyuşturucu madde bulundu. Yapılan incelemede, daralı ağırlığı 48 kilo 800 gram skunk ile 11 kilo 600 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen toplam 60 kilo 400 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak adli tahkikat başlatılırken, Hakkari İl Jandarma Komutanlığı’nın uyuşturucu ile mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğü belirtildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

