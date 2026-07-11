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Yüksekova’da 8 metrelik kar tünelleri: İş makinesi içinde kayboldu

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 8 metreyi aşan karda yapılan çalışma sonucu açılan yollar adeta tünelleri andırdı. Özellikle yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşın mağdur olmaması için yoğun bir çalışma yürüten ekiplerin açtığı yollar ise tünelleri andırıyor.

Yüksekova’da 8 metrelik kar tünelleri: İş makinesi içinde kayboldu

Yüksekova ilçesinde Temmuz ayının ortalarına gelinirken, karla mücadele çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor. Hakkari İl Özel İdaresine bağlı Yüksekova Şantiyesi Şefliği ekipleri, ilçe merkezinde bulunan İkiyaka dağlarının Dat göllerinin yolunda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yüksekova’da 8 metrelik kar tünelleri: İş makinesi içinde kayboldu 1

HAKKARİ'DE KARDAN TÜNELLER

Kardan oluşan tüneller ve 8 metreyi bulan kar kalınlığına karşı zaman zaman zor anlar yaşayan ekipler, kepçe ile açamadıkları yolda ekskavatör de kullanıyor.

Yüksekova’da 8 metrelik kar tünelleri: İş makinesi içinde kayboldu 2

Kepçenin boyunu aşan karda ilerlemekte güçlük çeken ekipler, çığ tehlikesine rağmen çalışmalarına gece gündüz devam ediyor. Özellikle yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşın mağdur olmaması için yoğun bir çalışma yürüten ekiplerin açtığı yollar ise tünelleri andırıyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Hakkari
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