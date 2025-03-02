Yüksekova’da bir köy mahalle statüsü kazandı: İlk muhtarlık seçimi yapılıyor: "İyi olan kazansın"

2024 yılında mahalle statüsünü kazanan Dilekli Yazılı Mahallesi için bugün muhtarlık seçimi yapılıyor. Ferik Onğan ile Cemal Konür arasında geçen muhtarlık yarışı için Mehmetçik İlk ve Ortaokulunda 6 sandık kuruldu. 2 bin 330 kişinin oy kullanması beklenen muhtarlık seçiminde mahalle sakinleri yeni muhtarını seçmek için sandığa gitti.

"İYİ OLAN KAZANSIN"

Oyunu kullanan Sinan Yakut, "Yakın bir zamanda mahalle statüsüne geçtik. Bugün de mahallemiz için muhtar adaylarımız var, bugün onlar için oy kullanıyoruz, iyi olan kazansın" dedi.

(İHA)