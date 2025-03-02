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  4. Yüksekova’da bir köy mahalle statüsü kazandı: İlk muhtarlık seçimi yapılıyor: "İyi olan kazansın"

Yüksekova’da bir köy mahalle statüsü kazandı: İlk muhtarlık seçimi yapılıyor: "İyi olan kazansın"

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
02.03.2025 17:06
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Yeni Mahalle'den ayrılan Dilekli ve Yazılı mezraları Dilekli Yazılı Mahallesi olarak yeni bir statü kazandı. Mahallede bugün muhtarlık seçimi yapılıyor.

Yüksekova’da bir köy mahalle statüsü kazandı: İlk muhtarlık seçimi yapılıyor: "İyi olan kazansın"

2024 yılında mahalle statüsünü kazanan Dilekli Yazılı Mahallesi için bugün muhtarlık seçimi yapılıyor. Ferik Onğan ile Cemal Konür arasında geçen muhtarlık yarışı için Mehmetçik İlk ve Ortaokulunda 6 sandık kuruldu. 2 bin 330 kişinin oy kullanması beklenen muhtarlık seçiminde mahalle sakinleri yeni muhtarını seçmek için sandığa gitti.

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"İYİ OLAN KAZANSIN"

Oyunu kullanan Sinan Yakut, "Yakın bir zamanda mahalle statüsüne geçtik. Bugün de mahallemiz için muhtar adaylarımız var, bugün onlar için oy kullanıyoruz, iyi olan kazansın" dedi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Muhtar Hakkari Yüksekova köy mahalle
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