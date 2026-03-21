Yüksekova’da çığ paniği: Köy halkı faciadan döndü

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Yeşiltaş köyünde yerleşim yerlerine yakın bir noktaya düşen çığ, korkuya neden oldu. Bölge sakini vatandaş, "Evlerimiz, hayvanlarımız ve bahçelerimiz büyük bir tehlike altında" dedi.

Yeşiltaş köyünde dağdan kopan dev kar kütlesi, yerleşim alanının hemen sınırında durdu. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayda, çok sayıda meyve ve ceviz ağacı zarar gördü, köy yolu ise ulaşıma kapandı.

HAKKARİ'DE ÇIĞ FACİAYI GETİRİYORDU

Köy yolunun açılması için ekiplerin çalışma başlatması beklenirken, uzmanlar bölgedeki eğimli yamaçlarda taze kar tabakasının bulunması nedeniyle yeni çığ risklerine karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuyor.

"TEHLİKE ALTINDAYIZ"

Cahit Çakmakçı adlı vatandaş, her yıl aynı korkuyu yaşadıklarını belirterek, "Evlerimiz, hayvanlarımız ve bahçelerimiz büyük bir tehlike altında" dedi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Hakkari Yüksekova Çığ
