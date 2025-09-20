Yüksekova’da doğa temizliği: Dilimli Barajı'na destek

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bir grup gönüllü, örnek bir davranış sergiledi. Dilimli Barajı’nın çevresini temizlemek için toplandılar. Esendere yolu üzerindeki baraj çevresinde etkinlik düzenlendi.

Duyarlı vatandaşlar, çevreye atılan çöpleri topladı. Çalışma, farkındalık oluşturmayı amaçladı. Yüksekova’nın temizliğine de katkı sağlamayı hedefledi.

Etkinlikte, gönüllülerden Serhat Kerimoğlu söz aldı. Dünya Temizlik Günü’nde sadece çöpleri toplamadıklarını ifade etti. Doğaya, topluma ve geleceğe verdikleri değeri gösterdiklerini belirtti.

Sürdürülebilir bir gelecek için sorumluluk taşıdıklarına dikkat çekti. Geri dönüşüm ve atık azaltma projelerine destek vermeye devam edeceklerini söyledi. Küçük adımların büyük değişimlere yol açacağına inandığını vurguladı.

Kerimoğlu, daha temiz bir dünya bırakmak istediklerini ifade etti. Bu çabalarının güzel bir geleceği inşa edeceğine olan inancı yüksekti. Emek verenlere de teşekkür etti.