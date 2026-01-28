HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Trump'tan Irak'a el-Maliki tepkisi: "Seçilirse ABD Irak'a artık yardım etmeyecek"

ABD Başkanı Donald Trump, Irak'ın eski Başbakanı Nuri Kamil el-Maliki'nin yeniden başbakanlığa aday olarak gösterilmesine tepki göstererek, "Seçilirse ABD Irak'a artık yardım etmeyecek" dedi.

Trump'tan Irak'a el-Maliki tepkisi: "Seçilirse ABD Irak'a artık yardım etmeyecek"

ABD Başkanı Donald Trump, Irak'ın eski Başbakanı Nuri Kamil el-Maliki'nin yeniden başbakanlığa aday olarak gösterilmesine tepki gösterdi.

TRUMP, EL MALİKİ TEKRAR SEÇİLİRSE IRAK'A DESTEĞİNİ ÇEKECEK

Trump, el-Maliki'nin adaylığı nedeniyle Irak'ı tehdit ederek, "Irak'ın Nuri Kamil el-Maliki'yi başbakan olarak yeniden seçerek çok kötü bir seçim yapabileceğini duyuyorum. El-Maliki en son iktidardayken ülke yoksulluğa ve tam bir kaosa sürüklendi. Bunun tekrar olmasına izin verilmemeli. Onun çılgın politikaları ve ideolojileri nedeniyle, seçilirse ABD Irak'a artık yardım etmeyecek ve biz yardım etmezsek Irak'ın başarı, refah veya özgürlük şansı sıfır olacak" dedi.

Trump tan Irak a el-Maliki tepkisi: "Seçilirse ABD Irak a artık yardım etmeyecek" 1

Irak'ta 11 Kasım 2025'te yapılan genel seçimleri kazanan Şii parti liderlerinden oluşan Koordinasyon Çerçevesi, meclisin en büyük grubu olarak eski Başbakan Nuri el-Maliki'yi başbakan adayı olarak duyurmuştu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gerilim tırmanıyor! ABD'den Orta Doğu'da kritik hamle Gerilim tırmanıyor! ABD'den Orta Doğu'da kritik hamle
27 Ocak 2026
27 Ocak 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kışın çıplak bacaklarla dilenen çocukların hali yürek burktuKışın çıplak bacaklarla dilenen çocukların hali yürek burktu
Gerilim tırmanıyor! ABD'den Orta Doğu'da kritik hamleGerilim tırmanıyor! ABD'den Orta Doğu'da kritik hamle
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Donald Trump Irak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tekrar kar geliyor! Yarıyıl tatili uzayabilir

Tekrar kar geliyor! Yarıyıl tatili uzayabilir

Hemşirenin 'zorla evime girdiler' iddiasına eşinden yanıt! 'Her şeyim onun üzerine'

Hemşirenin 'zorla evime girdiler' iddiasına eşinden yanıt! 'Her şeyim onun üzerine'

(Özet) ikas Eyüpspor - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) ikas Eyüpspor - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

"Eşcinsel değilim" demişti! Son haline yorum yağdı

"Eşcinsel değilim" demişti! Son haline yorum yağdı

Marmara'dan Anadolu'ya sanayi göçü planlanıyor!

Marmara'dan Anadolu'ya sanayi göçü planlanıyor!

'En son 50 yıl önce olmuştu' İslam Memiş bu yılın asıl yıldızını açıkladı

'En son 50 yıl önce olmuştu' İslam Memiş bu yılın asıl yıldızını açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.